В Минске на фоне протестов заметили военную технику. В армии говорят, что учения

В Минске на фоне протестов заметили военную технику. В Минобороны Беларуси успокаивают и говорят, что это просто учения

В столице Беларуси на улицах заметили военную технику. Это произошло на фоне акций протеста против преследований оппозиционных кандидатов. В Минобороны Беларуси заявляют, что это военные учения. Об этом сообщает TUT.by.

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18 июля в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлена военная техника, которая якобы двигается по улицам Минска.

В Минобороны Беларуси пояснили, что сейчас войска "как раз вступили во второе полугодие учебного года. С июля по октябрь в Вооруженных силах идет активный период боевой подготовки", а большинство маневров связаны с передвижением боевой техники на полигон или в парк техники воинской части.

"Иногда маршрут пролегает через короткие участки в черте города. Как правило, речь идет о колесной технике. При планировании маршрута подразделения и воинские части учитывают городской трафик и выбирают оптимальное время для движения колонн", - заявили в ведомстве.



При этом 17 июля, по данным TUT.by, госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, что силовые структуры готовы предотвратить массовые беспорядки: "Наша задача — не допустить гибели государства. Не допустить кровопролития в народе".

14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. После этого в городах Беларуси прошли акции протеста . В полиции сообщили о более 250 задержанных. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе.

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Владислав Сердюк

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