В Минске силовики разгоняют митинг: видео

Часть людей ОМОН закрыл в костеле, однако позже они смогли выйти

Беларусские оппозиционные СМИ сообщают о задержаниях на площади Независимости в Минске, где собрались протестующие против несправедливых президентских выборов в Беларуси.

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TUT.by сообщает, что на площади собрались люди, начались выступления в формате "открытый микрофон".

Буквально через 29 минут корреспондент издания сообщил, что на площади появился ОМОН. "Часть людей оказалась закрыта в Красном костеле людьми снаружи. Под дверями — сотрудники милиции. На площади начались задержания", - пишет издание.

Моя краина Беларусь также сообщает о задержаниях. По информации канала, людей в Красном костеле закрыл ОМОН. По какой причине, не сообщается.

Мобильный интернет в Минске практически отключен по требованию госорганов.

NEXTA передает, что автозаки едут прямо по пешеходной части площади Независимости. Движение на площади перекрыто, общественный транспорт не пропускают. Канал тоже сообщает, что "происходит разгон, количество задержанных неизвестно".

Позже сообщили, что запертые в костеле люди смогли выйти.

Сегодня TUT.by опубликовало видео, снятое в автозаке милиции во время массовых задержаний участников протестов в Минске 10 августа. Запись демонстрирует жестокое обращение правоохранителей с задержанными.

Вадим Ребрина

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