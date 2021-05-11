В Молдове задержан еще один подозреваемый в похищении Чауса
11.05.2021, 12:53
Николай Чаус (фото – Marian Kushnik, RFE-RL)
В Молдове задержан один из подозреваемых в похищении бывшего киевского судьи Николая Чауса. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Молдовы.
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Мужчина 30 лет был задержан при въезде в Молдову 9 мая 2021 года. На следующий день ему было предъявлено обвинение в обеспечении и организации дейстельности группы лиц, непосредственно осуществивших похищение Чауса.
Сегодня, 11 мая, прокуратура обратится в суд для избрания задержанному меры пресечения.
Если вина задержанного будет доказана, ему грозит от шести до 10 лет лишения свободы.
- В августе 2016-го судья Днепровского райсуда Киева Чаус был разоблачен во взяточничестве: его не задержали из-за судейского иммунитета. Рада дала согласие на задержание и арест, но тот успел сбежать во временно оккупированный Россией Крым. Интерпол разыскивает Чауса по линии "взяточничество".
- Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию.
- 3 апреля 2021 года неизвестные похитили Чауса в Кишеневе.
- 5 апреля МВД Молдовы заявило, что Чауса похитили иностранцы и выехали в Украину, один подозреваемый был задержан.
- 7 апреля глава МИД Кулеба заявил, что Украина не причастна к похищению Чауса.
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