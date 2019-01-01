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01.01.2019, 03:15

В Москве обрушился мост: 13 человек пострадали

В Москве обрушился мост: 13 человек пострадали - Фото
Фото: скриншот видео

Ночью в Москве во время исполнения гимна России обрушился деревянный мост в Парке Горького

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По меньшей мере 13 человек пострадали в результате обрушения деревянного моста в Парке Горького в Москве. Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

Мост обрушился во время исполнения гимна России.

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"За помощью обратились 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Тяжелых пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что поломка затронула несколько квадратных метров ледовой площадки. Участок в районе обрушения огорожен, остальная территория открыта для посетителей.

Вчера, 31 декабря, в Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв бытового газа, обрушился весь подъезд. Об этом сообщают российские СМИ.

По факту происшествия объявлен режим ЧП. Впоследствии на место происшествия прибыл президент страны-агрессора Владимир Путин.

По последним данным, погибли семь человек. 40 человек считаются пропавшими без вести - как сообщили росСМИ, с ними не смогли установить связь.

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Теги: происшествие
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