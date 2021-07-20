В невесомости Безос перебрасывался с экипажем мячиком для пинг-понга: видео

Миллиардер Джефф Безос, который сегодня, 20 июля, успешно слетал в космос, опубликовал в Instagram видео изнутри "туристической" ракеты New Shepard.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На записи видно, как экипаж радуется, находясь в невесомости. Астронавты перебрасываются мячиком для пинг-понга, пытаясь его поймать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

Сегодняшний полет положил начало программы космического туризма Blue Origin.

В веб-трансляции компании говорилось, что желающие должны связаться с Blue Origin по поводу бронирования места на будущий рейс Blue Origin.

На 2021 год запланированы еще два рейса.

Читайте также: В космос на 11 минут. Основатель Amazon Джефф Безос шел к этому 20 лет. 5 фактов о полете

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.