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В невесомости Безос перебрасывался с экипажем мячиком для пинг-понга: видео

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 20:52
В невесомости Безос перебрасывался с экипажем мячиком для пинг-понга: видео - Фото
Джефф Безос (Скриншот видео Blue Origin)

Миллиардер Джефф Безос, который сегодня, 20 июля, успешно слетал в космос, опубликовал в Instagram видео изнутри "туристической" ракеты New Shepard.

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На записи видно, как экипаж радуется, находясь в невесомости. Астронавты перебрасываются мячиком для пинг-понга, пытаясь его поймать.

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Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

Сегодняшний полет положил начало программы космического туризма Blue Origin.

В веб-трансляции компании говорилось, что желающие должны связаться с Blue Origin по поводу бронирования места на будущий рейс Blue Origin.

На 2021 год запланированы еще два рейса.

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