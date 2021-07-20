В невесомости Безос перебрасывался с экипажем мячиком для пинг-понга: видео
20.07.2021, 20:52
Джефф Безос (Скриншот видео Blue Origin)
Миллиардер Джефф Безос, который сегодня, 20 июля, успешно слетал в космос, опубликовал в Instagram видео изнутри "туристической" ракеты New Shepard.
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На записи видно, как экипаж радуется, находясь в невесомости. Астронавты перебрасываются мячиком для пинг-понга, пытаясь его поймать.
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Сегодняшний полет положил начало программы космического туризма Blue Origin.
В веб-трансляции компании говорилось, что желающие должны связаться с Blue Origin по поводу бронирования места на будущий рейс Blue Origin.
На 2021 год запланированы еще два рейса.
- 20 июля ракета New Shepard компании Blue Origin впервые в истории компании вынесла на высоту свыше 100 км капсулу с экипажем. Полет возглавил владелец компании Джефф Безос, в экипаже были его брат Марк Безос, 82-летняя экс-летчица Уолли Фанк, а также 18-летний будущий студент Оливер Дэемен из Нидерландов.
- За несколько дней до этого на высоту до 90 км поднялся на ракетоплане своей компании Virgin Galactic другой миллиардер – британец Ричард Брэнсон.
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