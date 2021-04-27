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В Нигерии похитили студентов и убивают их одного за другим. Власти против переговоров

27.04.2021, 12:30
В Нигерии похитили студентов и убивают их одного за другим. Власти против переговоров - Фото
Нигерийский полицейский (фото - ЕРА)

В Нигерии убили пятерых студентов, группу которых вместе с сотрудниками Университета Гринфилд в Кадуне похитила ради выкупа одна из местных банд. Об этом сообщил в Facebоok комиссар Министерства внутренней безопасности штата Самуэль Аруван.

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20 апреля в аудиториях частного университета на северо-западе Нигерии похитители взяли в заложники 20 студентов и трех сотрудников вуза. Бандиты убивают их одного за другим, настаивая на выкупе, однако губернатор штата Насир Эль-Руфаи отказался идти им навстречу.

26 апреля были убиты еще два студента: их тела обнаружили вечером. Таким образом, счет жертв банды дошел до пяти: останки троих первых жертв нашли в деревне неподалеку от вуза.

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Нигерийский президент Мохаммаду Бухари назвал участившиеся похищения (особенно школьников) и убийства в Кадуне "варварскими терактами". Он заявил, что "настроения некоторых политических и религиозных лидеров, похоже, еще больше разжигают боль и страдания скорбящих семей, которые вынуждены противостоять этим зверствам".

Евгений Пилипенко
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нигерия похищение убийство терроризм заложники выкуп киднеппинг Кадуна
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