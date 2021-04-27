В Нигерии похитили студентов и убивают их одного за другим. Власти против переговоров

В Нигерии убили пятерых студентов, группу которых вместе с сотрудниками Университета Гринфилд в Кадуне похитила ради выкупа одна из местных банд. Об этом сообщил в Facebоok комиссар Министерства внутренней безопасности штата Самуэль Аруван.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

20 апреля в аудиториях частного университета на северо-западе Нигерии похитители взяли в заложники 20 студентов и трех сотрудников вуза. Бандиты убивают их одного за другим, настаивая на выкупе, однако губернатор штата Насир Эль-Руфаи отказался идти им навстречу.

26 апреля были убиты еще два студента: их тела обнаружили вечером. Таким образом, счет жертв банды дошел до пяти: останки троих первых жертв нашли в деревне неподалеку от вуза.

Читайте также: В Нигерии освободили 500 человек из "дома пыток"

Нигерийский президент Мохаммаду Бухари назвал участившиеся похищения (особенно школьников) и убийства в Кадуне "варварскими терактами". Он заявил, что "настроения некоторых политических и религиозных лидеров, похоже, еще больше разжигают боль и страдания скорбящих семей, которые вынуждены противостоять этим зверствам".

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.