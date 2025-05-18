В Нью-Йорке судно ВМС Мексики столкнулось с Бруклинским мостом – фото, видео

По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, в результате инцидента пострадали 19 человек, четверо получили серьезные травмы

Столкновение корабля с Бруклинским мостом (Фото: ЕРА/PORTER BINKS)

В Нью-Йорке парусное судно военно-морских сил Мексики, на борту которого находилось более 200 человек, столкнулось с Бруклинским мостом. Ранены около 20 человек, передает Bloomberg.

Отмечается, что вечером 17 мая высокие мачты судна сломались во время столкновения с нижней частью Бруклинского моста. На корабле развевался большой флаг Мексики.

По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, в результате инцидента пострадали 19 человек, четверо получили серьезные травмы. В то же время мексиканские военные заявили о 22 пострадавших, из которых 19 были госпитализированы.

Капитан Хуан Кабальеро, представитель ВМС Мексики, рассказал CNN , что корабль принимал участие в ежегодном учебном походе. Он также отметил, что сейчас ведется работа над уточнением количества находившихся на борту лиц.

В свою очередь, нью-йоркские службы экстренной помощи сообщили, что после происшествия движение по Бруклинскому мосту временно перекрыли в обоих направлениях, но уже в 22:30 его возобновили.

Полиция Нью-Йорка заявила, что мексиканское судно, вероятно, столкнулось с Бруклинским мостом из-за технической неисправности. По их данным, инцидент произошел, когда корабль отправлялся в Исландию. Несколько моряков, находившихся на мачтах, получили травмы. Причины происшествия расследует Национальный совет по безопасности на транспорте.

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Одна из битв 150-футовых мастей строит мост, стреляя и потрясая большой скалы поиска и… pic.twitter.com/dEg1hM4Z8l — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 18, 2025

26 марта 2024 года в американском Балтиморе корабль обрушил автомобильный мост.

Через несколько часов береговая охрана сообщила, что по меньшей мере шесть человек считаются погибшими.