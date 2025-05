У Нью-Йорку судно ВМС Мексики зіткнулося з Бруклінським мостом – фото, відео

У Нью-Йорку парусне судно військово-морських сил Мексики, на борту якого перебувало понад 200 людей, зіткнулося з Бруклінським мостом. Поранено близько 20 осіб, передає Bloomberg.

Зазначається, що увечері 17 травня високі щогли судна зламалися під час зіткнення з нижньою частиною Бруклінського мосту. На кораблі майорів великий прапор Мексики.

За словами мера Нью-Йорка Еріка Адамса, унаслідок інциденту постраждали 19 осіб, четверо дістали серйозні травми. Водночас мексиканські військові заявили про 22 постраждалих, з яких 19 було госпіталізовано.

Капітан Хуан Кабальєро, представник ВМС Мексики, розповів CNN, що корабель брав участь у щорічному навчальному поході. Він також зазначив, що зараз ведеться робота над уточненням кількості осіб, які перебували на борту.

Своєю чергою, нью-йоркські служби екстреної допомоги повідомили, що після події рух по Бруклінському мосту тимчасово перекрили в обох напрямках, але вже о 22:30 його поновили.

Поліція Нью-Йорку заявила, що мексиканське судно, ймовірно, зіткнулося з Бруклінським мостом через технічну несправність. За їхніми даними, інцидент стався, коли корабель вирушав до Ісландії. Декілька моряків, які були на щоглах, отримали травми. Причини події розслідує Національна рада з безпеки на транспорті.

