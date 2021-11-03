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В Нью-Йорке – новый мэр. Демократ Эрик Адамс выигрывает с большим отрывом

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 09:05
В Нью-Йорке – новый мэр. Демократ Эрик Адамс выигрывает с большим отрывом - Фото
Эрик Адамс (Фото – Justin Lane, EPA)

Выборы мэра Нью-Йорка выигрывает кандидат от Демократической партии Эрик Адамс. Об этом сообщает Politico.

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После подсчета 78,2% бюллетеней Адамс получает 66,5% голосов избирателей, его конкурент, республиканец Кертис Слива – 28,8%.

Действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио не участвовал в выборах, поскольку занимает должность уже второй срок.

Адамс более 20 лет прослужил в полиции, вышел на пенсию в звании капитана. Избирался в сенат штата Нью-Йорк, дважды избирался окружным президентом Бруклина.

Денис Юдин
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выборы нью-йорк Эрик Адамс
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