В Нью-Йорке – новый мэр. Демократ Эрик Адамс выигрывает с большим отрывом
03.11.2021, 09:05
Эрик Адамс (Фото – Justin Lane, EPA)
Выборы мэра Нью-Йорка выигрывает кандидат от Демократической партии Эрик Адамс. Об этом сообщает Politico.
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После подсчета 78,2% бюллетеней Адамс получает 66,5% голосов избирателей, его конкурент, республиканец Кертис Слива – 28,8%.
Действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио не участвовал в выборах, поскольку занимает должность уже второй срок.
Адамс более 20 лет прослужил в полиции, вышел на пенсию в звании капитана. Избирался в сенат штата Нью-Йорк, дважды избирался окружным президентом Бруклина.
- В августе 2021 года губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах.
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