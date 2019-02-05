Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.02.2019, 10:42

В ОАЭ заказали бывшим шпионам из США взлом iPhone политиков

В ОАЭ заказали бывшим шпионам из США взлом iPhone политиков - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine Фото: iStock/Global Images Ukraine

Взлом проводился удаленно, с помощью программы Karma, которая похищала персональные данные и собирала компромат на политиков и активистов

Реклама
Реклама

ОАЭ заказали разведчикам США взлом iPhone политиков и даже президентов некоторых стран. Об этом в своем расследовании пишет Reuters.

По данным агентства, американская разведка взламывала телефоны жертв с помощью программы Karma, которая похищала персональные данные.

Реклама

Karma в основном через iMessage удаленно получала доступ к смартфону и собирала на политических деятелей любой компромат: будь-то откровенные фото, или же обычная переписка.

Сообщается также, что после обновления iPhone Karma стала гораздо менее эффективной. Тем не менее, она все еще работает и потенциально может похищать чьи-либо данные.

Читайте также: Хакер объясняет: что такое проект DDoS и что с ним не так

Отправить:
Распечатать:
Теги: кибербезопасность, шпионаж, оаэ, киберпреступность, хакер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 