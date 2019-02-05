В ОАЭ заказали бывшим шпионам из США взлом iPhone политиков

Фото: iStock/Global Images Ukraine Фото: iStock/Global Images Ukraine

ОАЭ заказали разведчикам США взлом iPhone политиков и даже президентов некоторых стран. Об этом в своем расследовании пишет Reuters.

По данным агентства, американская разведка взламывала телефоны жертв с помощью программы Karma, которая похищала персональные данные.

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Karma в основном через iMessage удаленно получала доступ к смартфону и собирала на политических деятелей любой компромат: будь-то откровенные фото, или же обычная переписка.

Сообщается также, что после обновления iPhone Karma стала гораздо менее эффективной. Тем не менее, она все еще работает и потенциально может похищать чьи-либо данные.

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