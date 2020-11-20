В одном из штатов Австралии ввели строгий карантин из-за лжи сотрудника пиццерии

Премьер штата Стивен Маршалл говорит, что если бы мужчина был честен, то Южная Австралия не попала бы в шестидневный карантин

В штате Южная Австралия ввели строгий коронавирусный карантин из-за лжи заболевшего COVID-19 мужчины о связях с одной из местных пиццерий. Об этом сообщает BBC.

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В среду в штате ввели строгий карантин после выявления 36 новых случаев заражения. Местные власти заявляют, что этого можно было бы избежать, если бы один из заболевших мужчин сказал, что он работает в пиццерии. Однако он солгал, заявив, что пошел в заведение, чтобы купить пиццу. Чиновники предположили, что мужчина заразился во время короткого контакта с вирусом и что штамм очень заразен.

"Сказать, что я киплю, – ничего не сказать... Мы абсолютно возмущены действиями этого человека, и мы будем очень внимательно смотреть, какие будут последствия", – заявил премьер штата Стивен Маршалл. "Мы действовали исходя из предположения, что этот человек просто зашел в пиццерию, с очень коротким контактом и ушел, заразившись вирусом... Если бы этот человек был честен, мы бы не попали в шестидневный карантин", – объяснил Маршалл. 1 ноября сообщалось, что в Австралии не зафиксировали ни одного случая COVID-19 за сутки. Там был один из самых жестких локдаунов в мире.

Владислав Сердюк

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