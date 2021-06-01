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В официальной базе законодательства Бельгии нашли рецепт приготовления спаржи

01.06.2021, 16:39
В официальной базе законодательства Бельгии нашли рецепт приготовления спаржи - Фото
Фото: EPA

Спаржа популярна в Бельгии, но местные юристы были удивлены, обнаружив рецепт блюда с этим овощем в официальной базе законов и королевских указов. Об этом пишет BBC.

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Судя по всему, текст был случайно скопирован и вставлен в законы о ценах на лекарства и медицинские принадлежности. Сейчас рецепт уже удалили из базы.

Ошибка была обнаружена после обновления французской версии Бельгийского официального журнала или Moniteur Belge, где публикуются законы, указы и другие официальные решения.

"Я знал людей, которые утверждали, что Moniteur Belge бесполезен. Там вы найдете все: законы, решения, рецепты приготовления еды и прочее", – написал адвокат Морган Г. Моллер, разместивший фотографию ошибки в Twitter.

"Иногда мы встречаем ошибки в тексте. Но кулинарный рецепт – никогда", – сказал юрист из Брюсселя.

Адвокат по уголовным делам Фабрис Гуттадаурия сказал, что ошибка была "весьма поразительной".

Директор Moniteur Belge Вильфрид Веррезен сказал, что рецепт появился в консолидированной базе данных и не имеет "юридической силы", поэтому может быть легко удален.

Вчера бельгийский МИД решил прекратить командировку своего посла в Южную Корею после того, как его жена напала на женщину в Сеуле.

Вадим Ребрина
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бельгия законодательство рецепт кулинария спаржа
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