В официальной базе законодательства Бельгии нашли рецепт приготовления спаржи

Спаржа популярна в Бельгии, но местные юристы были удивлены, обнаружив рецепт блюда с этим овощем в официальной базе законов и королевских указов. Об этом пишет BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Судя по всему, текст был случайно скопирован и вставлен в законы о ценах на лекарства и медицинские принадлежности. Сейчас рецепт уже удалили из базы.

Ошибка была обнаружена после обновления французской версии Бельгийского официального журнала или Moniteur Belge, где публикуются законы, указы и другие официальные решения.

"Я знал людей, которые утверждали, что Moniteur Belge бесполезен. Там вы найдете все: законы, решения, рецепты приготовления еды и прочее", – написал адвокат Морган Г. Моллер, разместивший фотографию ошибки в Twitter.

"Иногда мы встречаем ошибки в тексте. Но кулинарный рецепт – никогда", – сказал юрист из Брюсселя.

Адвокат по уголовным делам Фабрис Гуттадаурия сказал, что ошибка была "весьма поразительной".

Директор Moniteur Belge Вильфрид Веррезен сказал, что рецепт появился в консолидированной базе данных и не имеет "юридической силы", поэтому может быть легко удален.

Вчера бельгийский МИД решил прекратить командировку своего посла в Южную Корею после того, как его жена напала на женщину в Сеуле.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.