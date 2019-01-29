В Пакистане христианке отменили смертный приговор за богохульство

Верховный суд Пакистана (фото: EPA)

Верховный суд Пакистана оставил в силе оправдательный приговор христианке, которую ранее приговорили к смертной казни за богохульство. Об этом пишет Reuters.

В 2010 году Азию Биби осудили за то, что она выпила воды из "мусульманского" колодца - суд увидел в ее поступке "уничижительные высказывания" об исламе.

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В октябре прошлого года суд оправдал Биби. Это вызвало массовые протесты в стране: пакистанцы призывали запретить христианке выезд из страны и немедленно казнить ее.

Теперь же, проведшая в заключении 8 лет женщина, скрывается от своих сограждан.

В связи с принятым решением, на пакистанский суд обрушилась волна критики, но верховный судья остался непреклонным.

"Укажите, пожалуйста, на ошибки в нашем вердикте и мы его изменим. Вы говорите, что человек заслуживает смерти на основании ложных свидетельств", - заявил судья Асиф Сайед Хусса.

Также сообщается, что Биби может просить убежища за рубежом. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже заявил, что его страна ведет переговоры с Пакистаном по предоставлению помощи женщине.

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