В Пакистане произошел пожар: по меньшей мере 19 погибших, десятки пропали без вести – фото

Пожар в Пакистане (Фото: ЕРА / SHAHZAIB AKBER)

17 января в пакистанском городе Карачи произошел пожар. Погибли по меньшей мере 19 человек, более 60 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спасательные службы и власти.

Пожар вспыхнул в многоэтажном торговом центре Gul Plaza, где расположено около 1200 магазинов. Огонь бушевал более суток, прежде чем его удалось немного потушить.

По словам начальника полиции провинции Джаведа Алам Одхо, пожар мог возникнуть из-за электрической неисправности.

"Нет ни одной части здания, где было бы достаточно безопасно, чтобы кто-то мог выйти оттуда живым. Чудо – единственное, что возможно", – заявил представитель некоммерческого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сарфраз Шейх.

Пожарные рассказали, что отсутствие вентиляции в здании привело к быстрому скоплению густого дыма. Это значительно усложнило поиски людей, которые оказались в ловушке.

"Спасательные работы продолжаются, и мы надеемся завершить их как можно скорее, но я не могу назвать сроки. По мере продолжения поисково-спасательных работ количество жертв может возрасти", – сказал начальник местной полиции Джавед Одхо.

По данным Reuters, этот пожар может стать крупнейшим в Карачи с 2012 года, когда в результате пожара на промышленном объекте погибли более 260 человек.

Пожар в Пакистане (Фото: ЕРА / SHAHZAIB AKBER)

Пожар в Пакистане (Фото: ЕРА / SHAHZAIB AKBER)