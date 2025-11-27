Из-за масштабного пожара в Гонконге погибли по меньшей мере 44 человека, еще 279 – пропали без вести
В результате масштабного пожара, пылающего в жилом комплексе Гонконга, погибли минимум 44 человека. По меньшей мере 279 человек считаются без вести пропавшими, сообщил CNN.
По состоянию на 08:00 утра (02:00 по Киеву) в больницы поступило не менее 66 человек, из них 17 пострадавших находятся в критическом состоянии, а 24 – в тяжелом. Сотни жителей остались без жилья.
По подозрению в непредумышленном убийстве арестованы три человека – два директора и консультант строительной компании. На пресс-конференции полиция обвинила их в "грубой халатности".
Некоторые здания все еще горят – спасатели тушат по меньшей мере три высотки комплекса, в которых проживает большое количество пожилых людей. Пожар, вероятно, является самым смертоносным в городе со времен Второй мировой войны.
Пожар вспыхнула 26 ноября в 14:51 по местному времени (08:51 утра по Киеву). Вероятно, огонь быстро распространился из-за бамбуковых лесов, установленных на комплексе в связи с ремонтом. Пожару присвоен пятый уровень опасности.
