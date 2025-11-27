Пожежа в Гонконгу (Фото: ЕРА / Leung Man Hei)

У результаті масштабної пожежі, що палає в житловому комплексі Гонконгу, загинули мінімум 44 людини. Щонайменше 279 людей вважаються безвісти зниклими, повідомив CNN.

Станом на 08:00 ранку (02:00 за Києвом) до лікарень надійшло не менше 66 осіб, з них 17 постраждалих перебувають у критичному стані, а 24 – у важкому. Сотні жителів залишилися без житла.

За підозрою у ненавмисному вбивстві арештовано трьох людей – двох директорів і консультанта будівельної компанії. На пресконференції поліція звинуватила їх у "грубій недбалості".

Деякі будівлі все ще палають – рятівники гасять щонайменше три висотки комплексу, в яких проживає велика кількість людей похилого віку. Пожежа, ймовірно, є найбільш смертоносною в місті з часів Другої світової війни.

Пожежа спалахнула 26 листопада о 14:51 за місцевим часом (08:51 ранку за Києвом). Імовірно, вогонь швидко поширився через бамбукові риштування, встановлені на комплексі у зв'язку з ремонтом. Пожежі присвоєно п'ятий рівень небезпеки.