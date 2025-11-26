В Гонконгу спалахнула масштабна пожежа: палають декілька висоток – фото, відео

Пожежа в Гонконгу (Фото: Hong Kong Free Press / Х)

В Гонконгу масштабний вогонь охопив кілька висотних будинків житлового комплексу Wang Fuk Court у районі Тай. Щонайменше чотири особи загинуло, мінімум дев'ять постраждалих, повідомляє ВВС.

Пожежа спалахнула о 14:51 за місцевим часом (08:51 ранку по Києву). Ймовірно, вогонь швидко поширився через бамбукові риштування, які були встановлені на комплексі у зв'язку з ремонтом. Пожежі вже присвоєно п'ятий рівень небезпеки.

Серед чотирьох загиблих один пожежник. Ще дев'ять людей були доставлені до лікарень, троє з яких перебувають у критичному стані.

Щонайменше 13 людей заблоковані всередині комплексу. Серед них – вісім літніх людей та двоє немовлят.

На опублікованих кадрах можна побачити густий дим і полум'я, що охоплюють декілька будинків. За даними ВВС, влада поки не повідомляє про причини пожежі.

Довідка Житловий комплекс Wang Fuk Court знаходиться у районі Тай По міста Гонконг. Він складається з майже 2000 квартир, які розташовані у восьми будинках. Квартири зазвичай мають площу 400–500 квадратних футів (приблизно від 37 до 46 кв. м.), мешкає тут близько 4600 осіб. Житловий комплекс Wang Fuk Court знаходиться у районі Тай По міста Гонконг. Він складається з майже 2000 квартир, які розташовані у восьми будинках. Квартири зазвичай мають площу 400–500 квадратних футів (приблизно від 37 до 46 кв. м.), мешкає тут близько 4600 осіб.

At least four people have died and several others were injured after a major fire broke out at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, today.



The blaze spread quickly along bamboo scaffolding surrounding the residential blocks.pic.twitter.com/82pVeN0FoK — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 26, 2025

#BREAKING : A spokesperson for Hong Kong’s Information Services Department has confirmed that four people have died after multiple residential blocks caught fire. Rescue teams report that several individuals remain trapped.#HongKong #TaiPo #HungFukCourt #Fire #HongKongFire pic.twitter.com/WZ3I2nFezU — upuknews (@upuknews1) November 26, 2025

Пожежа_в_Гонконгу (Фото: ЕРА / Leung Man Hei)

Пожежа в Гонконгу (Фото: ЕРА / Leung Man Hei)

Пожежа в Гонконгу (Фото: ЕРА / Leung Man Hei)