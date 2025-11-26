В Гонконгу спалахнула масштабна пожежа: палають декілька висоток – фото, відео
Пожежа в Гонконгу (Фото: Hong Kong Free Press / Х)

В Гонконгу масштабний вогонь охопив кілька висотних будинків житлового комплексу Wang Fuk Court у районі Тай. Щонайменше чотири особи загинуло, мінімум дев'ять постраждалих, повідомляє ВВС.

Пожежа спалахнула о 14:51 за місцевим часом (08:51 ранку по Києву). Ймовірно, вогонь швидко поширився через бамбукові риштування, які були встановлені на комплексі у зв'язку з ремонтом. Пожежі вже присвоєно п'ятий рівень небезпеки.

Серед чотирьох загиблих один пожежник. Ще дев'ять людей були доставлені до лікарень, троє з яких перебувають у критичному стані.

Щонайменше 13 людей заблоковані всередині комплексу. Серед них – вісім літніх людей та двоє немовлят.

На опублікованих кадрах можна побачити густий дим і полум'я, що охоплюють декілька будинків. За даними ВВС, влада поки не повідомляє про причини пожежі.

Довідка
Житловий комплекс Wang Fuk Court знаходиться у районі Тай По міста Гонконг. Він складається з майже 2000 квартир, які розташовані у восьми будинках. Квартири зазвичай мають площу 400–500 квадратних футів (приблизно від 37 до 46 кв. м.), мешкає тут близько 4600 осіб.

