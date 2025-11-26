В Гонконгу спалахнула масштабна пожежа: палають декілька висоток – фото, відео
В Гонконгу масштабний вогонь охопив кілька висотних будинків житлового комплексу Wang Fuk Court у районі Тай. Щонайменше чотири особи загинуло, мінімум дев'ять постраждалих, повідомляє ВВС.
Пожежа спалахнула о 14:51 за місцевим часом (08:51 ранку по Києву). Ймовірно, вогонь швидко поширився через бамбукові риштування, які були встановлені на комплексі у зв'язку з ремонтом. Пожежі вже присвоєно п'ятий рівень небезпеки.
Серед чотирьох загиблих один пожежник. Ще дев'ять людей були доставлені до лікарень, троє з яких перебувають у критичному стані.
Щонайменше 13 людей заблоковані всередині комплексу. Серед них – вісім літніх людей та двоє немовлят.
На опублікованих кадрах можна побачити густий дим і полум'я, що охоплюють декілька будинків. За даними ВВС, влада поки не повідомляє про причини пожежі.
At least four people have died and several others were injured after a major fire broke out at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, today.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 26, 2025
The blaze spread quickly along bamboo scaffolding surrounding the residential blocks.pic.twitter.com/82pVeN0FoK
#fire engulfs residential high-rise buildings in #hongkong 🔥🔥🔥🚒😢 pic.twitter.com/Tl99rThren— John Ting (@Johntingli) November 26, 2025
#BREAKING : A spokesperson for Hong Kong’s Information Services Department has confirmed that four people have died after multiple residential blocks caught fire. Rescue teams report that several individuals remain trapped.#HongKong #TaiPo #HungFukCourt #Fire #HongKongFire pic.twitter.com/WZ3I2nFezU— upuknews (@upuknews1) November 26, 2025
- 9 вересня у Кордовському соборі Успіння Пресвятої Діви Марії (Іспанія) спалахнула пожежа. Це одна з найважливіших пам'яток архітектури країни, яка є спадщиною ЮНЕСКО.
- 14 жовтня у столиці Бангладеш загорілися швейна фабрика і прилеглий до неї склад хімікатів, є загиблі та постраждалі.
Коментарі (0)