В Гонконге вспыхнул масштабный пожар: горят несколько высоток – фото, видео
В Гонконге масштабный огонь охватил несколько высотных домов жилого комплекса Wang Fuk Court в районе Тай. По меньшей мере четыре человека погибли, минимум девять пострадавших, сообщает ВВС.
Пожар вспыхнул в 14:51 по местному времени (08:51 утра по Киеву). Вероятно, огонь быстро распространился из-за бамбуковых лесов, которые были установлены на комплексе в связи с ремонтом. Пожару уже присвоен пятый уровень опасности.
Среди четырех погибших один пожарный. Еще девять человек были доставлены в больницы, трое из которых находятся в критическом состоянии.
По меньшей мере 13 человек заблокированы внутри комплекса. Среди них – восемь пожилых людей и двое младенцев.
На опубликованных кадрах можно увидеть густой дым и пламя, охватывающие несколько домов. По данным ВВС, власти пока не сообщают о причинах пожара.
По меньшей мере четыре человека погибли и еще несколько получили ранения после того, как сегодня в здании Wang Fuk Court в Тай По, Гонконг, вспыхнул крупный пожар.- Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) 26 ноября 2025 г
Пожар быстро распространился по бамбуковым лесам, окружающим жилые кварталы.pic.twitter.com/82pVeN0FoK
#пожар охватывает жилые многоэтажки в #Хонгконг 🔥🔥🔥🚒😢 pic.twitter.com/Tl99rThren- Джон Тинг (@Johntingli) 26 ноября 2025 г
#BREAKING : Представитель Департамента информационных служб Гонконга подтвердил, что четыре человека погибли после того, как загорелись несколько жилых кварталов. Спасатели сообщают, что несколько человек остаются в ловушке.#Гонконг #TaiPo #HungFukCourt #Пожар #HongKongFire pic.twitter.com/WZ3I2nFezU- upuknews (@upuknews1) 26 ноября 2025 г
