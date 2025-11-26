В Гонконге вспыхнул масштабный пожар: горят несколько высоток – фото, видео

В результате масштабного пожара в одном из жилых комплексов погибло несколько человек

Пожар в Гонконге (Фото: Hong Kong Free Press / Х)

В Гонконге масштабный огонь охватил несколько высотных домов жилого комплекса Wang Fuk Court в районе Тай. По меньшей мере четыре человека погибли, минимум девять пострадавших, сообщает ВВС.

Пожар вспыхнул в 14:51 по местному времени (08:51 утра по Киеву). Вероятно, огонь быстро распространился из-за бамбуковых лесов, которые были установлены на комплексе в связи с ремонтом. Пожару уже присвоен пятый уровень опасности.

Среди четырех погибших один пожарный. Еще девять человек были доставлены в больницы, трое из которых находятся в критическом состоянии.

По меньшей мере 13 человек заблокированы внутри комплекса. Среди них – восемь пожилых людей и двое младенцев.

На опубликованных кадрах можно увидеть густой дым и пламя, охватывающие несколько домов. По данным ВВС, власти пока не сообщают о причинах пожара.

Справка Жилой комплекс Wang Fuk Court находится в районе Тай По города Гонконг. Он состоит из почти 2000 квартир, которые расположены в восьми домах. Квартиры обычно имеют площадь 400-500 квадратных футов (примерно от 37 до 46 кв. м.), проживает здесь около 4600 человек.

Пожар быстро распространился по бамбуковым лесам, окружающим жилые кварталы.

