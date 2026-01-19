В Пакистані сталась пожежа: щонайменше 19 загиблих, десятки зникли безвісти – фото

Пожежа в Пакистані (Фото: ЕРА / SHAHZAIB AKBER)

17 січня в пакистанському місті Карачі сталася пожежа. Загинуло щонайменше 19 людей, понад 60 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на рятувальні служби та владу.

Пожежа спалахнула в багатоповерховому торговому центрі Gul Plaza, де розташовано близько 1200 магазинів. Вогонь вирував понад добу, перш ніж його вдалося трохи загасити.

За словами начальника поліції провінції Джаведа Алам Одхо, пожежа могла виникнути через електричну несправність.

"Немає жодної частини будівлі, де було б достатньо безпечно, щоб хтось міг вийти звідти живим. Диво – єдине, що можливо", – заявив представник некомерційного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Сарфраз Шейх.

Пожежники розповіли, що відсутність вентиляції в будівлі призвела до швидкого накопичення густого диму. Це значно ускладнило пошуки людей, які опинилися в пастці.

"Рятувальні роботи тривають, і ми сподіваємося завершити їх якомога швидше, але я не можу назвати терміни. У міру продовження пошуково-рятувальних робіт кількість жертв може зрости", – сказав начальник місцевої поліції Джавед Одхо.

За даними Reuters, ця пожежа може стати найбільшою в Карачі з 2012 року, коли внаслідок пожежі на промисловому об’єкті загинули понад 260 людей.

