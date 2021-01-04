В Палате представителей Конгресса США переизбрали спикера
Нэнси Пелоси с небольшим перевесом была избрана спикером Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает CNN.
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Голосование прошло вчера, 3 января. Пелоси получила 216 голосов, ее соперник, республиканец Кевин МакКарти, – 209 голосов.
После прошедших в ноябре 2020 года выборов демократы потеряли 11 мест в Палате представителей, но сохранили большинство в 222 голоса против 212 у республиканцев. Из присутствовавших на голосовании только пятеро конгрессменов-демократов не стали поддерживать Пелоси.
Пелоси была спикером Палаты представителей с 2006 по 2011 год и снова вернулась на эту должность в 2018-м, когда демократы вновь получили большинство.
Вчера обе палаты Конгресса начали работу в новом составе.
- 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
- 15 декабря коллегия выборщиков избрала Джо Байдена президентом США, он получил 306 голосов.
- Контроль над Палатой представителей сохранила Демократическая партия.
- Судьба большинства в Сенате решится на втором туре выборов в Джорджии.
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