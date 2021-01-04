В Палате представителей Конгресса США переизбрали спикера

Нэнси Пелоси с небольшим перевесом была избрана спикером Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Голосование прошло вчера, 3 января. Пелоси получила 216 голосов, ее соперник, республиканец Кевин МакКарти, – 209 голосов.

После прошедших в ноябре 2020 года выборов демократы потеряли 11 мест в Палате представителей, но сохранили большинство в 222 голоса против 212 у республиканцев. Из присутствовавших на голосовании только пятеро конгрессменов-демократов не стали поддерживать Пелоси.

Пелоси была спикером Палаты представителей с 2006 по 2011 год и снова вернулась на эту должность в 2018-м, когда демократы вновь получили большинство.

Вчера обе палаты Конгресса начали работу в новом составе.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

15 декабря коллегия выборщиков избрала Джо Байдена президентом США, он получил 306 голосов.

Контроль над Палатой представителей сохранила Демократическая партия.

Судьба большинства в Сенате решится на втором туре выборов в Джорджии.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.