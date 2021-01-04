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В Палате представителей Конгресса США переизбрали спикера

04.01.2021, 09:33
В Палате представителей Конгресса США переизбрали спикера - Фото
Нэнси Пелоси (Фото – Tasos Katopodis, EPA)

Нэнси Пелоси с небольшим перевесом была избрана спикером Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает CNN.

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Голосование прошло вчера, 3 января. Пелоси получила 216 голосов, ее соперник, республиканец Кевин МакКарти, – 209 голосов.

После прошедших в ноябре 2020 года выборов демократы потеряли 11 мест в Палате представителей, но сохранили большинство в 222 голоса против 212 у республиканцев. Из присутствовавших на голосовании только пятеро конгрессменов-демократов не стали поддерживать Пелоси.

Пелоси была спикером Палаты представителей с 2006 по 2011 год и снова вернулась на эту должность в 2018-м, когда демократы вновь получили большинство.

Вчера обе палаты Конгресса начали работу в новом составе.

Денис Юдин
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