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Битва за Сенат США. У демократов в Джорджии – рекордная досрочная явка

02.01.2021, 14:20
Битва за Сенат США. У демократов в Джорджии – рекордная досрочная явка - Фото
Кандидаты в Сенат США Йон Оссофф и Рафаэль Уорнок (Фото – Erick S. Lesser, EPA)

Республиканцы обеспокоены высокой досрочной явкой зарегистрированных избирателей-демократов на выборах двух сенаторов США от штата Джорджия, сообщает CNN. Она превышает явку на президентских выборах 2020 года.

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Большинство республиканских избирателей ожидается на участках непосредственно в день голосования 5 января. Среди демократов, напротив, большей популярностью пользуется досрочное голосование и голосование по почте.

По данным двух сотрудников Республиканской партии, знакомых с партийной аналитикой данных о явке, республиканцам потребуется впечатляющая явка в день голосования, чтобы опередить демократов. Они рассчитывают, что побудить их сторонников прийти на выборы поможет последний визит в Джорджию действующего президента Дональда Трампа, который состоится 4 января.

Демократы соглашаются, что их ранняя явка обнадеживает. Они указывают на длинные очереди на досрочном голосовании в таких местах, как округ Кобб, оплот демократов, где избранный президент Джо Байден опередил Трампа на 15%.

До выборов 3 ноября 2020 года большинство в Сенате было у Республиканской партии (53 голоса против 47 у демократов). По итогам выборов соотношение стало 50 против 48 в пользу республиканцев.

Еще два сенатора избираются в Джорджии, в одной паре кандидатов республиканец Дэвид Пердью опередил демократа Йона Осcоффа (49,7% – 48%), в другой демократ Рафаэль Уорнок опередил республиканку Келли Лофлер (32,9% – 25,9%). По закону Джорджии, если ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, проводится второй тур.

Если оба мандата достанутся демократам, обе партии получат по 50 мест в Сенате, и решающим станет голос избранной вице-президентом Камалы Харрис.

Одобрение Сената нужно для утверждения законов и ключевых назначений в правительстве. Получив контроль над верхней палатой Конгресса, Байден сможет воплощать свою повестку в сфере защиты климата, здравоохранения и так далее. Если контроль сохранят республиканцы, они смогут блокировать инициативы президента.

Денис Юдин
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