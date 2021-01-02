Битва за Сенат США. У демократов в Джорджии – рекордная досрочная явка

Республиканцы обеспокоены высокой досрочной явкой зарегистрированных избирателей-демократов на выборах двух сенаторов США от штата Джорджия, сообщает CNN. Она превышает явку на президентских выборах 2020 года.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Большинство республиканских избирателей ожидается на участках непосредственно в день голосования 5 января. Среди демократов, напротив, большей популярностью пользуется досрочное голосование и голосование по почте.

По данным двух сотрудников Республиканской партии, знакомых с партийной аналитикой данных о явке, республиканцам потребуется впечатляющая явка в день голосования, чтобы опередить демократов. Они рассчитывают, что побудить их сторонников прийти на выборы поможет последний визит в Джорджию действующего президента Дональда Трампа, который состоится 4 января.

Демократы соглашаются, что их ранняя явка обнадеживает. Они указывают на длинные очереди на досрочном голосовании в таких местах, как округ Кобб, оплот демократов, где избранный президент Джо Байден опередил Трампа на 15%.

До выборов 3 ноября 2020 года большинство в Сенате было у Республиканской партии (53 голоса против 47 у демократов). По итогам выборов соотношение стало 50 против 48 в пользу республиканцев.

Еще два сенатора избираются в Джорджии, в одной паре кандидатов республиканец Дэвид Пердью опередил демократа Йона Осcоффа (49,7% – 48%), в другой демократ Рафаэль Уорнок опередил республиканку Келли Лофлер (32,9% – 25,9%). По закону Джорджии, если ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, проводится второй тур.

Если оба мандата достанутся демократам, обе партии получат по 50 мест в Сенате, и решающим станет голос избранной вице-президентом Камалы Харрис.

Одобрение Сената нужно для утверждения законов и ключевых назначений в правительстве. Получив контроль над верхней палатой Конгресса, Байден сможет воплощать свою повестку в сфере защиты климата, здравоохранения и так далее. Если контроль сохранят республиканцы, они смогут блокировать инициативы президента.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе демократа Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом. Действующий президент Трамп отказался признавать победу оппонента.

Контроль над Палатой представителей сохраняет Демократическая партия.

15 декабря коллегия выборщиков избрала Байдена президентом США, он получил более 300 голосов.

6 января 2021 года в Конгрессе будут объявлены итоги выборов. Несколько республиканцев намерены оспорить голоса выборщиков, отданные за Байдена, тогда обе палаты Конгресса примут по этим жалобам решение голосованием. Ожидается, что попытка оспорить выборы не будет поддержана.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.