В Париже задержали подозреваемого в убийстве саудовского журналиста Хашогги

В парижском аэропорту им. Шарля де Голля полиция задержала мужчину, который якобы причастен к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на полицию Парижа.

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Мужчина был задержан утром незадолго до посадки на рейс и сейчас находится под стражей пограничной полиции в аэропорту.

Издание сообщает, что, по данным французского телеканала RTL, арестован 33-летний Халед Айед А., бывший член Королевской гвардии Саудовской Аравии. Предположительно он летел в Эр-Рияд.

Интерпол разыскивал его на основании международного ордера на арест. Халед Айед А. считается членом команды, убившей Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.

В сообщении говорится, что генеральный прокурор Парижа потребовал его экстрадиции в Турцию. Если задержанный согласится на экстрадицию, его посадят на самолет в Турцию, сообщили судебные источники. В противном случае он продолжит находиться под стражей во Франции до тех пор, пока его не экстрадируют в Турцию по решению суда.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, но так и не вышел из здания.

Позднее появилась информация о том, что журналиста задушили, расчленили и, вероятно, растворили останки в кислоте.

В США принца Салмана считают ответственным за убийство журналиста. В ООН назвали убийство "внесудебной казнью".

Власти Саудовской Аравии выплатили компенсацию детям убитого.

В декабре 2019 года суд в Саудовской Аравии приговорил пятерых человек к смертной казни по обвинению в причастности к убийству Хашогги.

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Вадим Ребрина

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