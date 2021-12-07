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В Париже задержали подозреваемого в убийстве саудовского журналиста Хашогги

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 19:53
В Париже задержали подозреваемого в убийстве саудовского журналиста Хашогги - Фото
Джамаль Хашогги (скриншот из видеозаписи)

В парижском аэропорту им. Шарля де Голля полиция задержала мужчину, который якобы причастен к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на полицию Парижа.

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Мужчина был задержан утром незадолго до посадки на рейс и сейчас находится под стражей пограничной полиции в аэропорту.

Издание сообщает, что, по данным французского телеканала RTL, арестован 33-летний Халед Айед А., бывший член Королевской гвардии Саудовской Аравии. Предположительно он летел в Эр-Рияд.

Интерпол разыскивал его на основании международного ордера на арест. Халед Айед А. считается членом команды, убившей Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.

В сообщении говорится, что генеральный прокурор Парижа потребовал его экстрадиции в Турцию. Если задержанный согласится на экстрадицию, его посадят на самолет в Турцию, сообщили судебные источники. В противном случае он продолжит находиться под стражей во Франции до тех пор, пока его не экстрадируют в Турцию по решению суда.

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Вадим Ребрина
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франция саудовская аравия Джамаль Хашогги
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