В ПАСЕ переизбрали президента

В ПАСЕ на второй срок переизбрали президента Лилиан Мори Паскье. Об этом говорится в заявлении Парламентской ассамблеи Совета Европы.
"Мы не должны забывать о причинах, повлекших за собой возникновение сложной ситуации, в которой мы и оказались. Не следует также забывать и о позиции Ассамблеи по важным политическим событиям, которые, порой, выходят за рамки допустимого", - заявила Паскье в своей речи.
Президент ПАСЕ также назвала ситуацию, при которой Россия не представлена в ПАСЕ, "контрпродуктивной".
"Будущее организации зависит от нас, и в будущем мы должны вместе принимать правильные решения", - добавила Паскье.
Президент ПАСЕ избирается сроком на один год.
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