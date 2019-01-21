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21.01.2019, 18:11

В ПАСЕ переизбрали президента

В ПАСЕ переизбрали президента - Фото
Лилиан Мори Паскье (фото - ПАСЕ)

Депутат от Швейцарии Лилиан Мори Паскье назвала "контрпродуктивным" отсутствие делегации РФ в ПАСЕ и призвала "принимать правильные решения"

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В ПАСЕ на второй срок переизбрали президента Лилиан Мори Паскье. Об этом говорится в заявлении Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Мы не должны забывать о причинах, повлекших за собой возникновение сложной ситуации, в которой мы и оказались. Не следует также забывать и о позиции Ассамблеи по важным политическим событиям, которые, порой, выходят за рамки допустимого", - заявила Паскье в своей речи.

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Президент ПАСЕ также назвала ситуацию, при которой Россия не представлена в ПАСЕ, "контрпродуктивной".

"Будущее организации зависит от нас, и в будущем мы должны вместе принимать правильные решения", - добавила Паскье.

Президент ПАСЕ избирается сроком на один год. 

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Теги: президент, пасе, совет европы, Лилиан Мори Паскье
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