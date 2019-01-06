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06.01.2019, 15:12

В Пентагоне еще одна отставка: ушел глава аппарата Минобороны США

В Пентагоне еще одна отставка: ушел глава аппарата Минобороны США - Фото
Кевин Свини (фото - EPA)

Контр-адмирал Кевин Свини занимал пост главы аппарата Пентагона с января 2017 года

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Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Свини ушел в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"После двух лет в Пентагоне я решил, что настало время вернуться в частный сектор. Для меня было честью служить с этими мужчинами и женщинами в министерстве обороны", - заявил Свини.

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Контр-адмирал Кевин Свини занимал пост главы аппарата Пентагона с января 2017 года. 

3 января президент США Дональд Трамп заявил, что уволил с поста министра обороны Джеймса Мэттиса, который 31 декабря 2018 года подал в отставку после решения американского президента о выводе войск из Сирии и сокращении военного контингента в Афганистане. Патрик Шэнахан, ранее занимавший пост его заместителя, стал исполняющим обязанности министра обороны. 

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт 1 января покинула свой пост на фоне проведенного служебного расследования.  

Читайте также: Мэттис обратился к американским военным с последним посланием 

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Теги: пентагон, Министерство обороны США, США, джеймс мэттис, минобороны сша, министр обороны сша, глава аппарата пентагона, кевин свини
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