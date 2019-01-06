В Пентагоне еще одна отставка: ушел глава аппарата Минобороны США

Кевин Свини (фото - EPA)

Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Свини ушел в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"После двух лет в Пентагоне я решил, что настало время вернуться в частный сектор. Для меня было честью служить с этими мужчинами и женщинами в министерстве обороны", - заявил Свини.

Реклама

Контр-адмирал Кевин Свини занимал пост главы аппарата Пентагона с января 2017 года.

3 января президент США Дональд Трамп заявил, что уволил с поста министра обороны Джеймса Мэттиса, который 31 декабря 2018 года подал в отставку после решения американского президента о выводе войск из Сирии и сокращении военного контингента в Афганистане. Патрик Шэнахан, ранее занимавший пост его заместителя, стал исполняющим обязанности министра обороны.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт 1 января покинула свой пост на фоне проведенного служебного расследования.

Читайте также: Мэттис обратился к американским военным с последним посланием