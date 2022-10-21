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В Польше анонсирован конгресс россиян, которые хотят прийти к власти после Путина

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 09:29
В Польше анонсирован конгресс россиян, которые хотят прийти к власти после Путина - Фото
Илья Пономарев слева (фото — LIGA.net)

В пригороде Варшавы состоится встреча бывших российских депутатов, оппозиционеров и общественных деятелей, которые хотят прийти к власти после падения режима диктатора Владимира Путина. Конгресс россиян в селе Яблонне на берегу Вислы запланирован на 4-7 ноября, пишет Rzeczpospolita.

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Ожидается участие бывших членов Совета федерации РФ, экс-депутатов Госдумы, бывших чиновников местных органов власти, а также других российских оппозиционеров и общественных деятелей, который, как пишет издание, "осуждают режим Путина и выступают против войны и оккупации".

Участие в мероприятии подтвердили уже более 50 лиц, в том числе Илья Пономарев, который в 2014-м был единственным, кто голосовал в Думе против захвата Крыма, юрист и видеоблогер Марк Фейгин, экс-депутат, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков, экс-депутат Аркадий Янковский, Елена Лукьянова, юрист и бывший член Общественного совета РФ, и другие.

Участники собираются принять "декларацию конституционных принципов свободной России", которая якобы должна стать основой новой конституции страны в будущем.

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Издание пишет, что они должны определить "ключевые решения, которые должны первоочередно быть приняты правительством постпутинской России", и "разработать план и принципы национального сопротивления" путинскому режиму внутри страны и за рубежом.

Один из организаторов конгресса Алексей Барановский считает, что "после победы Украины в России начнутся необратимые процессы", и участники собрания "начинают процесс создания альтернативных властей, которые смогут взять бразды правления в свои руки после падения Путина".

"В будущем у нас есть планы создать правительство в изгнании, которое будет просить признания у властей Украины и других стран Европы", – заявил он.

Владимир Пономарев, российский физик и бывший министр в правительстве РФ Михаила Касьянова, добавил, что "Путина без россиян не победить", потому что "дело не только в защите украинских земель, но и в том, чтобы режим в России не выжил и больше не мог проводить новые агрессии".

Євген Пилипенко
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