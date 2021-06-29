UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Польше решили временно прекратить сотрудничество с Тернополем из-за стадиона Шухевича

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 16:10
В Польше решили временно прекратить сотрудничество с Тернополем из-за стадиона Шухевича - Фото
Стадион Шухевича (источник - fcnyva.com)

Местные депутаты польского города Тарнув решили приостановить действие договора о взаимном сотрудничестве с украинским Тернополем. Причиной стало то, что тернопольский стадион решили назвать именем Романа Шухевича, который, по мнению польской стороны, был причастен к Волынской резне, говорится на сайте Тарнувской мэрии.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Договор о сотрудничестве был заключен между Тарнувом и Тернополем в апреле 2001 года. Однако в марте этого года власти Тернополя решили переименовать местный стадион в честь украинского государственного деятеля Шухевича. Событие вызвало общественный резонанс не только в Польше, но и в Израиле.

На очередной сессии городского совета власти Тарнува большинством голосов решили приостановить сотрудничество.

Ранее мэр Тарнува обратился в Институт национальной памяти, а после – постановил, что "действия украинских властей по прославлению командующего украинской повстанческой армией Романа Шухевича неприемлемы".

В частности, в Польше считают, что Шухевич, как главнокомандующий УПА, ответственен за убийства мирных поляков в 1943-1944 годах – в историю этот период вошел как "Волынская резня".

  • 5 марта 2021 года Тернопольский горсовет переименовал городской стадион в честь Шухевича.
  • 9 марта посол Израиля в Украине Йоэль Лион потребовал отменить это решение из-за связей Шухевича с Вермахтом. В МИД ему ответили, что сохранение национальной памяти украинского народа – один из приоритетов госполитики Украины.
  • 10 марта с Тернополем порвал отношения польский город Замосць.

Читайте также: Глава УИНП: Власть не должна рассказывать стране, кто у них герой

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Тернополь Роман Шухевич тарнув стадион шухевича волынская резня
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 