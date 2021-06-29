В Польше решили временно прекратить сотрудничество с Тернополем из-за стадиона Шухевича

Местные депутаты польского города Тарнув решили приостановить действие договора о взаимном сотрудничестве с украинским Тернополем. Причиной стало то, что тернопольский стадион решили назвать именем Романа Шухевича, который, по мнению польской стороны, был причастен к Волынской резне, говорится на сайте Тарнувской мэрии.

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Договор о сотрудничестве был заключен между Тарнувом и Тернополем в апреле 2001 года. Однако в марте этого года власти Тернополя решили переименовать местный стадион в честь украинского государственного деятеля Шухевича. Событие вызвало общественный резонанс не только в Польше, но и в Израиле.

На очередной сессии городского совета власти Тарнува большинством голосов решили приостановить сотрудничество.

Ранее мэр Тарнува обратился в Институт национальной памяти, а после – постановил, что "действия украинских властей по прославлению командующего украинской повстанческой армией Романа Шухевича неприемлемы".

В частности, в Польше считают, что Шухевич, как главнокомандующий УПА, ответственен за убийства мирных поляков в 1943-1944 годах – в историю этот период вошел как "Волынская резня".

5 марта 2021 года Тернопольский горсовет переименовал городской стадион в честь Шухевича.

9 марта посол Израиля в Украине Йоэль Лион потребовал отменить это решение из-за связей Шухевича с Вермахтом. В МИД ему ответили, что сохранение национальной памяти украинского народа – один из приоритетов госполитики Украины.

10 марта с Тернополем порвал отношения польский город Замосць.

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Дарья Мостовая

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