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В Польше задержали иностранца – ему "светит" 10 лет за шпионаж на Россию

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 13:21
В Польше задержали иностранца – ему
Флаг Польши (Фото: Polskie Radio)

В Польше задержан иностранец, который якобы собирал и передавал российской разведке информацию о критической инфраструктуре страны. Если вина подозреваемого будет доказана, он может сесть в тюрьму на 10 лет. Об этом сообщили в окружной прокуратуре Гданьска.

В частности, подозреваемый собирал в пользу страны-агрессора информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводстве Польши, и деятельности ее структур безопасности.

По данным следствия, он выполнял шпионские задания, по меньшей мере, с января 2023 года по указаниям своих кураторов.

Во время допроса мужчина признал вину, а также описал подробности и обстоятельства, при которых его завербовали российские спецслужбы.

Иностранец был задержан 21 марта, суд арестовал его на три месяца. Если его вина будет доказана, он может получить 10 лет тюрьмы.

  • 6 апреля 2022 года в Польше задержали белорусов, собиравших информацию о военных объектах страны.
  • 12 апреля Польша задержала российского шпиона, собиравшего информацию о польских войсках.
  • 15 марта 2023 там поймали шпионов РФ, которые готовили диверсии и установили камеры на железнодорожных узлах.

Читайте также: В Польше поймали шпиона ГРУ, он собирался в Украину

Мілана Головань
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