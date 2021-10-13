В Польше задержали подозреваемого в шпионаже: он мог работать на КГБ Беларуси

В Польше бывшего военного задержали по подозрению в шпионаже в пользу беларуских спецслужб. Об этом сообщает RMF24.

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Агентство внутренней безопасности задержало гражданина Польши, который подозревается в сотрудничестве с КГБ Беларуси. Его арестовали на три месяца и предъявили обвинение по статье о шпионаже – подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Пресс-секретарь Агентства внутренней безопасности сообщил, что работа по выяснению всех обстоятельств деятельности подозреваемого продолжается. По этому делу возможны дальнейшие аресты, поэтому более подробной информации он предоставить пока не может.

По данным журналистов, задержанный с 1981 года служил в польской силовой структуре ZOMO, потом – в милиции, а в 1999 году он перешел в пограничную службу, откуда уволился 20 лет назад.

С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

В конце сентября на беларуской стороне границы с Польшей усилились провокации. Речь идет об оскорблениях польских солдат и офицеров, имитации бросания гранат и холостых выстрелах.

7 октября беларуские пограничники обстреляли польских военных, которые патрулировали границу.

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Оксана Житнюк

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