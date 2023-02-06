В Польше заявили, что разворот в отношениях с Россией будет возможен только после Путина

Россия перестанет представлять угрозу миру и безопасности в Европе только тогда, когда Владимир Путин уйдет и там состоятся демократические выборы. Об этом в интервью El Mundo сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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"Решение состоит в том, чтобы демократизировать Россию и положить конец авторитарному правлению Путина. Это должен решить российский народ на демократических выборах", – сказал он.

Моравецкий считает, что демократизация – единственный шанс России на восстановление и окончание господства спецслужб.

"В Европе же мы должны полностью избавиться от любого российского влияния и стать полностью независимыми от России. Тогда и только тогда появится шанс на новый разворот в отношениях с совсем другой Россией. Но это вопрос лет, а не месяцев", – сказал Моравецкий.

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с Россией, но с другим президентом – не Путиным. С тех пор он несколько раз повторял этот тезис, в последний раз – в недавнем интервью Sky News.

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Андрій Водяний

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