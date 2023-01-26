Зеленский: Для меня Путин — никто, мне не интересно встречаться и вести переговоры с ним
Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин для него никто, а поэтому ему не интересно вести переговоры с ним. Об этом он сообщил в интервью британскому каналу Sky News.
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По его словам, он не понимает, кто принимает решения в России и хотя Москва говорит о переговорах, она лжет, так как продолжает атаковать Украину ракетами.
Он отметил, что ему не интересно встречаться с Путиным и говорить с диктатором.
Зеленский заявил, что не собирается воевать на территории России и хочет, чтобы россияне как можно быстрее прекратили войну и покинули территорию Украины.
"Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и все. После полномасштабного вторжения для меня Путин никто", — резюмировал глава государства.
- 17 июля командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.
- В начале июня американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.
- Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.
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