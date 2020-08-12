В помощь протестующим в Беларуси через Facebook собрано больше миллиона долларов
12.08.2020, 10:05
Протесты в Беларуси (Фото: TUT.by)
Собранные средства пойдут на оплату штрафов, работу адвокатов, лекарства и реабилитацию раненых во время подавления протестов
Инициатива #By_Help по сбору помощи жертвам репрессий в Беларуси собрала более $1 млн только через Facebook.
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На 10:00 12 августа была собрана сумма в $1 033 134.
деньги будут потрачены на компенсацию расходов на адвокатов для задержанных протестующих, на оплату штрафов, поддержку семей репрессированных, на лекарства и реабилитацию раненых во время подавления протестов.
Приоритет в выплатах отдается тем, кто впервые подвергся преследованию.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Режим Лукашенко объявил о своей победе. Оппозиция в лице Светланы Тихановской результат не признала.
- По всей Беларуси три вечера подряд проходили протесты и столкновения с силовиками. По данным властей, за два дня было задержано более 5000 человек, ранено 200 и погиб один демонстрант.
- Со вчерашнего дня бастуют некоторые предприятия.
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