В помощь протестующим в Беларуси через Facebook собрано больше миллиона долларов

Собранные средства пойдут на оплату штрафов, работу адвокатов, лекарства и реабилитацию раненых во время подавления протестов

Инициатива #By_Help по сбору помощи жертвам репрессий в Беларуси собрала более $1 млн только через Facebook.

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На 10:00 12 августа была собрана сумма в $1 033 134.

деньги будут потрачены на компенсацию расходов на адвокатов для задержанных протестующих, на оплату штрафов, поддержку семей репрессированных, на лекарства и реабилитацию раненых во время подавления протестов.

Приоритет в выплатах отдается тем, кто впервые подвергся преследованию.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Режим Лукашенко объявил о своей победе. Оппозиция в лице Светланы Тихановской результат не признала



По всей Беларуси три вечера подряд проходили протесты и столкновения с силовиками. По данным властей, за два дня было задержано более 5000 человек, ранено 200 и погиб один демонстрант.

Со вчерашнего дня бастуют некоторые предприятия.

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Денис Юдин

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