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В помощь протестующим в Беларуси через Facebook собрано больше миллиона долларов

12.08.2020, 10:05
В помощь протестующим в Беларуси через Facebook собрано больше миллиона долларов - Фото
Протесты в Беларуси (Фото: TUT.by)

Собранные средства пойдут на оплату штрафов, работу адвокатов, лекарства и реабилитацию раненых во время подавления протестов

Инициатива #By_Help по сбору помощи жертвам репрессий в Беларуси собрала более $1 млн только через Facebook.

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На 10:00 12 августа была собрана сумма в $1 033 134.

деньги будут потрачены на компенсацию расходов на адвокатов для задержанных протестующих, на оплату штрафов, поддержку семей репрессированных, на лекарства и реабилитацию раненых во время подавления протестов.

Приоритет в выплатах отдается тем, кто впервые подвергся преследованию.

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Денис Юдин
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