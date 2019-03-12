В порту Нью-Йорка нашли крупнейшую за 25 лет партию кокаина: фото

Фото: ЕРА

При досмотре на пункте погранично-таможенной службы США обнаружена крупнейшая за последние 25 лет для порта Нью-Йорка партия кокаина - около полутора тонн наркотика. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Груз весом примерно 1450 кг, расфасованный в 60 пакетов, оценили в $77 млн по "уличным" расценкам.

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Вещество прибыло в порт на судне из Латинской Америки.

Это "небольшая" партия кокаина, если сравнить ее с задержанной на борту российского судна в столице Кабо-Верде: там нашли около 9,5 тонн наркотика.