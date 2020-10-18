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В Праге митинг против карантина перерос в ожесточенные столкновения с полицией: видео

18.10.2020, 20:41
В Праге митинг против карантина перерос в ожесточенные столкновения с полицией: видео - Фото
twitter.com/flarepublican

По информации СМИ, на акцию на Староместской площади вышли около двух тысяч футбольных и хоккейных фанатов

В Праге митинг против коронавирусных ограничений перерос в столкновения с полицией, которая решила прекратить акцию из-за нарушения ее участниками этих самых ограничений. Об этом сообщает Радио Свобода.

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По информации издания, на акцию на Староместской площади вышли около двух тысяч футбольных и хоккейных фанатов. Большинство из них были без необходимых на таких мероприятиях защитных масок.

В Чехии сейчас запрещено собираться группами более 500 человек. Все люди в таких группах должны быть разделены на подгруппы по 20 человек. При этом между подгруппами должно быть не менее двух метров свободного пространства. Все участники должны быть в масках.

Из-за нарушений этих правил городские власти решили прекратить акцию. Ее организаторы объявили об официальном окончании, но часть участников отказались разойтись. Спецотряды полиции применили против протестующих водомет.

Некоторые демонстранты пыталась прорваться сквозь ряды спецназовцев. Есть травмированные и задержанные.

Задержанными остаются более полутора десятка человек, у которых полиция обнаружила "предметы, которые могли нанести ранения".

  • 12 октября из-за роста числа заболевших коронавирусом правительство Чехии решило закрыть бары, рестораны и клубы со среды до 3 ноября и перевести большинство школ на дистанционное обучение.
  • 15 октября в Чехии было зарегистрировано рекордное число заболевших коронавирусом за сутки – 9544 новых случая.
Вадим Ребрина
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