В проповеди к Рождеству Папа римский осудил жадность и богатство

Папа римский Франциск (фото - Getty Images)

В рождественской проповеди Папа римский Франциск призвал людей в развитых странах жить более простой и менее материалистичной жизнью, передает BBC.

Он осудил огромный разрыв между богатыми и бедными, сказав, что рождение Иисуса в нищете в конюшне должно заставить всех задуматься о смысле жизни.

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В своей проповеди Папа Франциск сказал, что рождение Христа указывало на новый способ жить "не путем пожирания и накопления, а путем обмена и раздачи".

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