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25.12.2018, 09:04

В проповеди к Рождеству Папа римский осудил жадность и богатство

В проповеди к Рождеству Папа римский осудил жадность и богатство - Фото
Папа римский Франциск (фото - Getty Images)

Рождение Иисуса в нищете в конюшне должно заставить всех задуматься о смысле жизни, сказал понтифик

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В рождественской проповеди Папа римский Франциск призвал людей в развитых странах жить более простой и менее материалистичной жизнью, передает BBC.

Он осудил огромный разрыв между богатыми и бедными, сказав, что рождение Иисуса в нищете в конюшне должно заставить всех задуматься о смысле жизни.

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В своей проповеди Папа Франциск сказал, что рождение Христа указывало на новый способ жить "не путем пожирания и накопления, а путем обмена и раздачи".

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Теги: Папа римский, рождество, проповедь папы
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