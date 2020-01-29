В работе Voyager 2 произошел технический сбой – NASA

Voyager (фото - NASA)

Космический зонд NASA Voyager 2, который сейчас бороздит межзвездное пространство, испытывает технические трудности. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

25 января Voyager не совершил маневр, в ходе которого он должен был развернуться на 360 градусов для калибровки бортовых приборов с магнитным полем. Затем произошла ошибка – и две энергозатратные системы начали работать одновременно.

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Это вызвало запуск автоматической программы защиты от сбоев, которая отключила научные приборы, чтобы восполнить дефицит энергии. По состоянию на 28 января инженеры Voyager успешно отключили одну из мощных систем и снова включили научные приборы, но еще не возобновили сбор данных.

Усложняет ситуацию то, что зонд находится в 18,5 млрд километров от Земли. Сигналы, движущиеся со скоростью света, доходят до него за 17 часов, за столько же времени приходит и ответ от Voyager. Инженеры миссии должны ждать около 34 часов, чтобы выяснить, помогли их действия устранить неполадку или нет.

Voyager 1 и Voyager 2 запустили в 1977 году для изучения планет-гигантов и периферии Солнечной системы. Сейчас они находятся в межзвездном пространстве. Это самые удаленные в космосе предметы, которые создал человек.

Сейчас они находятся в межзвездном пространстве. Это самые удаленные в космосе предметы, которые создал человек. В июле 2019-го Voyager 2 "продлили жизнь" , отключив обогрев одного из приборов. Однако уже Voyager Эд Стоун прогнозировал , что вскоре оба зонда "умрут среди звезд".

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