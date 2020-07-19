В РФ человек сбил флагом Украины кепку с полицейского – открыли дело: видео

Во время задержания участник акции в защиту крымских татар упал, и древко флага, который был у него в руках, сбило с полицейского кепку

В Ленинградской области против участника акции в поддержку крымских татар Владимира Шипицына возбудили дело о применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на адвоката Антона Юпанова.

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Вчера в Гатчине активист Владимир Шипицын упал во время задержания и случайно флагом сбил кепку с полицейского https://t.co/MYjmm2xnsx Против активиста возбудили уголовное дело, сейчас он в ИВС, его ждет допрос pic.twitter.com/NTJl0KCMUk — Медиазона (@mediazzzona) July 19, 2020

Отмечается, что 18 июля в Гатчине активисты движения Стратегия-18 устроили акцию против уголовного преследования крымских татар. Шипицын стоял с плакатом "Свободу узникам дела Хизб ут-Тахрир" и держал украинский флаг.

Сообщается, что полицейские задержали шестерых участников акции. Во время задержания Шипицын упал, и в этот момент пластиковое древко флага сбило с полицейского кепку. Этот эпизод был запечатлен во время прямой трансляции акции.

В результате следственный отдел по Гатчине управления СК по Ленобласти возбудил против активиста уголовное дело.

"Ему вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове", – рассказал Юпанов.

Сообщается, что сейчас Шипицына в статусе подозреваемого держат в изоляторе временного содержания. Суд по выборе для него меры пресечения еще не назначили. Еще сутки Шипицын будет находиться в ИВС, пока не истекут 48 часов задержания.

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Наталия Медведева

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