UA

В РФ человек сбил флагом Украины кепку с полицейского – открыли дело: видео

19.07.2020, 23:48
В РФ человек сбил флагом Украины кепку с полицейского – открыли дело: видео - Фото
Скриншот видео Медиазона

Во время задержания участник акции в защиту крымских татар упал, и древко флага, который был у него в руках, сбило с полицейского кепку

В Ленинградской области против участника акции в поддержку крымских татар Владимира Шипицына возбудили дело о применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на адвоката Антона Юпанова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что 18 июля в Гатчине активисты движения Стратегия-18 устроили акцию против уголовного преследования крымских татар. Шипицын стоял с плакатом "Свободу узникам дела Хизб ут-Тахрир" и держал украинский флаг.

Сообщается, что полицейские задержали шестерых участников акции. Во время задержания Шипицын упал, и в этот момент пластиковое древко флага сбило с полицейского кепку. Этот эпизод был запечатлен во время прямой трансляции акции.

В результате следственный отдел по Гатчине управления СК по Ленобласти возбудил против активиста уголовное дело.

"Ему вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове", – рассказал Юпанов.

Сообщается, что сейчас Шипицына в статусе подозреваемого держат в изоляторе временного содержания. Суд по выборе для него меры пресечения еще не назначили. Еще сутки Шипицын будет находиться в ИВС, пока не истекут 48 часов задержания.

Читайте также: В Москве пробовали протестовать против "вечного" Путина. Акцию разогнали – видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
задержание акция гатчина

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как российские хакеры запустили с киевского Подола кибератаку на $10 млрд

Как российские хакеры запустили с киевского Подола кибератаку на $10 млрд
 