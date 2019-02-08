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08.02.2019, 09:33

В РФ на шахте разбился автобус с горняками: погибли шесть человек

В РФ на шахте разбился автобус с горняками: погибли шесть человек - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате аварии 16 горняков получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали

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В России на шахте Распадская разбился автобус с горняками, в результате аварии погибли шесть человек. Об этом говорится в сообщении следственного комитета РФ.

ДТП произошло утром, служебный вахтовый автобус на базе автомобиля КамАЗ, перевозивший рабочих со смены, опрокинулся в кювет, упав с высоты около восьми метров.

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"В результате пострадали 22 рабочих, шесть из которых скончались на месте", - отмечается в сообщении.

Травмированные госпитализированы. По данному факту оперативники открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

3 февраля в Калужской области России произошла авария с участием автобуса с детьми. В результате ДТП погибли семь человек, четверо из них – дети, еще 24 человека ранены.

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Теги: дтп, Россия, автобус, горняки, шахта Распадская
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