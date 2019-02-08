В РФ на шахте разбился автобус с горняками: погибли шесть человек

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В России на шахте Распадская разбился автобус с горняками, в результате аварии погибли шесть человек. Об этом говорится в сообщении следственного комитета РФ.

ДТП произошло утром, служебный вахтовый автобус на базе автомобиля КамАЗ, перевозивший рабочих со смены, опрокинулся в кювет, упав с высоты около восьми метров.

Реклама

"В результате пострадали 22 рабочих, шесть из которых скончались на месте", - отмечается в сообщении.

Травмированные госпитализированы. По данному факту оперативники открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

3 февраля в Калужской области России произошла авария с участием автобуса с детьми. В результате ДТП погибли семь человек, четверо из них – дети, еще 24 человека ранены.