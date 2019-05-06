В России лайнер Boeing выкатился за пределы посадочной полосы

Иллюстративное фото: Dave Montiverdi/Flickr

Сегодня пассажирский авиалайнер Boeing не удержался на полосе после приземления в аэропорту Норильска и выкатился на грунт. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник в службах аэропорта.

На борту находились больше ста человек.

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"Пострадавших и жертв, по предварительным данным, нет", - отметил источник.

Об инциденте с участием Boeing-737 под бортовым номером 217, совершавшим рейс Красноярск-Норильск, сообщается также на официальном портале оперативной обстановки и прогноза ЧС Красноярского края.

5 мая, лайнер Superjet 100 авиакомпании Ираэро, следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. По последним данным, погиб 41 человек из 73.

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