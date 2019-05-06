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06.05.2019, 11:38

В России лайнер Boeing выкатился за пределы посадочной полосы

В России лайнер Boeing выкатился за пределы посадочной полосы - Фото
Иллюстративное фото: Dave Montiverdi/Flickr

На борту самолета было более 100 человек, пострадавших нет

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Сегодня пассажирский авиалайнер Boeing не удержался на полосе после приземления в аэропорту Норильска и выкатился на грунт. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник в службах аэропорта.

На борту находились больше ста человек.

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"Пострадавших и жертв, по предварительным данным, нет", - отметил источник.

Об инциденте с участием Boeing-737 под бортовым номером 217, совершавшим рейс Красноярск-Норильск, сообщается также на официальном портале оперативной обстановки и прогноза ЧС Красноярского края.

5 мая, лайнер Superjet 100 авиакомпании Ираэро, следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. По последним данным, погиб 41 человек из 73.

Читайте также: Авиакатастрофа SuperJet 100 в Шереметьево: самое важное на сейчас

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Теги: Россия, Boeing 737, норильск
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