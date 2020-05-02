В России число заболевших COVID-19 за сутки приблизилось к 10 000

На 11:35 2 мая в России подтверждено 124 054 случая COVID-19, за сутки - 9623 новых случаев, это наибольший показатель для страны с начала пандемии. Об этом сообщается на информационном сайте правительства РФ о коронавирусе в России.
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Количество умерших от коронавируса в России достигло 1222 человек, 57 летальных случаев зафиксировано за последние сутки.
Чуть более половины заболевших по официальным данным - в Москве, 62 658, за сутки там 5358 новых случаев. Умерло от COVID-19 в столице России 695 пациентов.
Московская область на втором месте по количеству заболевших и умерших - 13 314 и 109 соответственно с начала пандемии.
Россия включает в свою статистику данные из оккупированного Крыма. По официальным данным страны-агрессора, в АК Крым уже 100 заболевших, в Севастополе - 86 (один из них летальный).
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