В России число заболевших COVID-19 за сутки приблизилось к 10 000

Временная дополнительная часть больничного комплекса в Коммунарке, Москва (Фото - Максим Шипенков, EPA)

На 11:35 2 мая в России подтверждено 124 054 случая COVID-19, за сутки - 9623 новых случаев, это наибольший показатель для страны с начала пандемии. Об этом сообщается на информационном сайте правительства РФ о коронавирусе в России.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Количество умерших от коронавируса в России достигло 1222 человек, 57 летальных случаев зафиксировано за последние сутки.

Чуть более половины заболевших по официальным данным - в Москве, 62 658, за сутки там 5358 новых случаев. Умерло от COVID-19 в столице России 695 пациентов.

Московская область на втором месте по количеству заболевших и умерших - 13 314 и 109 соответственно с начала пандемии.

Россия включает в свою статистику данные из оккупированного Крыма. По официальным данным страны-агрессора, в АК Крым уже 100 заболевших, в Севастополе - 86 (один из них летальный).

30 мая коронавирус подтвердился у премьера России Михаила Мишустина.

Россия вышла на второе место в мире по количеству новых случаев COVID-19 за сутки.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE