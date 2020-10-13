UA

В России нашли мертвым студента, обстрелявшего рейсовый автобус. Он убил трех человек

13.10.2020, 10:40
В России нашли мертвым студента, обстрелявшего рейсовый автобус. Он убил трех человек - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В РФ нашли мертвым 18-летнего студента Даниила Монахова, который вчера расстрелял рейсовый автобус, убив трех человек. Его мотивы неизвестны

В России нашли мертвым 18-летнего Даниила Монахова, который вчера обстрелял автобус под Нижним Новгородом. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на правоохранительные органы. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Следственного комитета РФ, тело Монахова нашли "недалеко от места, где все произошло". Вероятно, студент совершил самоубийство. 

В результате стрельбы пострадали трое человек, трое погибли. Мотивы Монахова по-прежнему неизвестны. 

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Россия автобус стрельба Данил Монахов

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Саня-коронавирус. Откуда берутся бездомные и как они выживают во время карантина

ИсторииСаня-коронавирус. Откуда берутся бездомные и как они выживают во время карантина
 