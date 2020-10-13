В России нашли мертвым студента, обстрелявшего рейсовый автобус. Он убил трех человек

В РФ нашли мертвым 18-летнего студента Даниила Монахова, который вчера расстрелял рейсовый автобус, убив трех человек. Его мотивы неизвестны

В России нашли мертвым 18-летнего Даниила Монахова, который вчера обстрелял автобус под Нижним Новгородом. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

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По данным Следственного комитета РФ, тело Монахова нашли "недалеко от места, где все произошло". Вероятно, студент совершил самоубийство.

В результате стрельбы пострадали трое человек, трое погибли. Мотивы Монахова по-прежнему неизвестны.

12 октября Монахов обстрелял автобус в поселке Большеорловский, а затем скрылся в лесу. У него при себе было два охотничьих ружья.

Владислав Сердюк

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