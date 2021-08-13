В России не снижается суточная смертность от коронавируса – вчера обновили рекорд

В России 12 августа 2021 года от коронавируса умерли 815 человек, это наибольшая суточная смертность с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает официальный информационный сайт правительства РФ.

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За прошедшие сутки в России были выявлены 22 277 новых заболевших COVID-19, выздоровели 19 368 человек, 815 пациентов умерли. В предыдущие сутки, 11 августа, также фиксировалась самая высокая суточная смертность – умерли 808 пациентов.

Больше всего новых заболевших в Москве – 2529, на втором месте Санкт-Петербург – 1810, на третьем Московская область – 1223. Самая высокая суточная смертность в Москве – вчера умерли 59 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге 42.

Всего с начала эпидемии в России выявлены 6 557 068 случаев коронавируса, 5 848 340 человек выздоровели, 168 864 умерли.

На начало августа 2021 года только 0,4% среди госпитализированных в Украине с коронавирусом были вакцинированы двумя дозами.

Исследование в Катаре показало, что вакцина от Moderna эффективнее, чем Pfizer, против штамма дельта.

Вчера, 12 августа, в Украине выявили 1263 новых заболевших коронавирусом, 44 пациента умерли.

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Денис Юдин

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