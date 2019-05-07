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07.05.2019, 11:56

В России небольшой самолет провалился в проталину: фото

В России небольшой самолет провалился в проталину: фото - Фото
Фото: пресс-служба МЧС РФ

В региональном МЧС РФ отметили, что в результате аварии травмы получил один человек

уточнено
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Вчера ночью, в районе полуночи поступила информация, что при маневрировании на льду озера Лумболка в Мончегорске РФ, произошла авария с частным двухмоторным самолетом. Об этом сообщает МЧС РФ в Мурманской области.

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По информации оперативного дежурного Мончегорска, двухмоторный самолет Ч–22, при проведении испытаний, на льду шасси летательного аппарата попали в проталину, в связи с чем было повреждено крыло. Попытки взлета пилот не проводил. 

"При маневрировании на льду озера Лумболка произошла авария с частным двухмоторным самолетом. Он провалился в проталину, было повреждено крыло. В результате ЧП пострадал один человек, он в больнице", - отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба МЧС РФ

По информации руководителя полетов аэропорта Мурманск - заявок и разрешений на вылет гражданина не зарегистрировано. Регистрационный номер на летательном аппарате отсутствует, находится в частной собственности.

Самолет базируется на территории базы отдыха, на берегу озера Лумболка. Пилот двухмоторного летательного аппарата проверял работу двигателей самолета. Самолет доставлен на место стоянки, вблизи базы отдыха.

5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Сгорел 41 человек из 78 всего на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.

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Теги: самолет, авария, мчс рф
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