В России в монастыре взорвали бомбу. Подозревают выпускника семинарии – фото, видео
Сегодня, 13 декабря, в России в Серпуховском женском монастыре прогремел взрыв. Подозревают 18-летнего выпускника церковно-приходской школы, сообщает МВД РФ по Московской области.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Сегодня в 08:24 около православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем г. Серпухов 18-летний выпускник этого учебного заведения произвел самоподрыв", – сказано в сообщении ведомства.
По данным полиции, "пострадал он сам и 15-летний подросток". Педагогов и учеников эвакуировали из монастыря.
Позже российский Интерфакс сообщил, что количество пострадавших увеличилось до семи несовершеннолетних, у них "осколочные и минно-взрывные травмы". Взорвавший бомбу подросток был госпитализирован, медикам удалось его реанимировать.
Уточняется, что юноша во время обучения якобы подвергался травле.
"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", – сказал источник СМИ.
- 8 августа 2021 года в Кривом Роге мужчина взорвал гранату: он лишился ноги, а трое полицейских получили ранения.
- Пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области опубликовала в YоuTube видео с места взрыва автомобиля в Днепре, который произошел 15 сентября.
- В поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе, в результате чего пострадали пять человек.
Читайте также: Взрыв в сельском клубе. Восемь детей получили ожоги: фото
Комментарии