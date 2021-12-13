В России в монастыре взорвали бомбу. Подозревают выпускника семинарии – фото, видео

Сегодня, 13 декабря, в России в Серпуховском женском монастыре прогремел взрыв. Подозревают 18-летнего выпускника церковно-приходской школы, сообщает МВД РФ по Московской области.

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"Сегодня в 08:24 около православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем г. Серпухов 18-летний выпускник этого учебного заведения произвел самоподрыв", – сказано в сообщении ведомства.

По данным полиции, "пострадал он сам и 15-летний подросток". Педагогов и учеников эвакуировали из монастыря.

Позже российский Интерфакс сообщил, что количество пострадавших увеличилось до семи несовершеннолетних, у них "осколочные и минно-взрывные травмы". Взорвавший бомбу подросток был госпитализирован, медикам удалось его реанимировать.

Уточняется, что юноша во время обучения якобы подвергался травле.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", – сказал источник СМИ.

8 августа 2021 года в Кривом Роге мужчина взорвал гранату: он лишился ноги, а трое полицейских получили ранения.

Пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области опубликовала в YоuTube видео с места взрыва автомобиля в Днепре, который произошел 15 сентября.

В поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе, в результате чего пострадали пять человек.

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Яна Катасонова

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