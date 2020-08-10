В России взорвалась газовая автозаправка: есть пострадавшие - фото, видео

В воздух "взлетел" резервуар с газом, сообщили спасатели

Сегодня в Волгограде произошел взрыв на газовой автозаправочной станции. По предварительным данным, погибших нет, однако 13 пострадавших, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Среди пострадавших есть пешеходы, водители и пассажиры машин.

Очевидцы сначала услышали два хлопка, после чего произошел взрыв. В соседних зданиях выбило стекла. На опубликованных кадрах видно, как место взрыва вспыхивает, после чего над ним поднимается столб черного дыма.

На месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

4 августа в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. Погибли 220 человек, в том числе украинец – 32-летний Уильям Азар. Еще 110 числятся пропавшими без вести.

Наталия Софиенко

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