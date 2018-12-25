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25.12.2018, 21:04

В России заявили, что создадут с Беларусью группу по интеграции

В России заявили, что создадут с Беларусью группу по интеграции - Фото
Антон Силуанов (фото - ТАСС)

Министр финансов РФ отметил, что группа также будет готовить предложения по решению спорных вопросов

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Россия и Беларусь создадут рабочую группу по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, передают российские СМИ.

"Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства. И эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран", - сказал он.

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Силуанов сообщил, что в ходе переговоров обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве России, планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора, а также вопросы совместных с Беларусью действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы.

Ранее сегодня сообщалось, что в Москве проходит встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. Было анонсировано обсуждение спорных энергетических вопросов с Беларусью и так называемого налогового маневра - дешевой нефти в обмен на "глубокую интеграцию".

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Теги: Антон Силуанов, беларусь, интеграция
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