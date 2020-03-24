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В Румынии вводят "тотальный карантин" из-за коронавируса

В Румынии вводят "тотальный карантин" из-за коронавируса - Фото
Клаус Иоханнис (Фото: Ludovic Marin/EPA)
24.03.2020, 16:33

С 25 марта в Румынии можно будет выходить из дома только на работу, за едой и за лекарствами, ввести карантин поможет армия

В Румынии с 25 марта будет введен "тотальный карантин" для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, ввести его помогут военные. Об этом сегодня, 24 марта, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает Радио Свобода.

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С завтрашнего дня граждане страны должны выходить из дома только на работу, за едой и лекарствами, или в случае чрезвычайных ситуаций. Тем, кому за 65, полностью запрещено покидать дома. Ранее ограничения действовали только с 22:00 до 6:00.

Йоганнис заявил, что за людьми на карантине будет вестись онлайн-наблюдение, не пояснив, каким именно образом.

Радио Свобода сообщает, что сотни румынов в Бухаресте и других городах на пошедших выходных проигнорировали указания властей: гуляли в парках и устраивали пикники в лесу.

В Румынии на данный момент подтверждено 762 случая заболевания COVID-19, восемь из них летальные.

  • Вчера стало известно, что Великобритания переходит на жесткий карантин.
  • Ужесточают карантин и во Франции, хотя комендантский час вводить пока не собираются.

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Денис Юдин
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Румыния карантин коронавирус COVID-19
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