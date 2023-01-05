В Санкт-Петербурге горел завод "Беларусь-МТЗ" – видео

В Санкт-Петербурге горело производственное здание завода "Беларусь-МТЗ". Погибли как минимум два человека. Об этом сообщает российское пропагандистское издание Коммерсант со ссылкой на главное управление МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

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По информации пресс-службы ведомства, в здании "загорелась обстановка" на площади 420 кв. м. К этому времени пожар уже ликвидирован.

3 января в Новом Осколе Белгородской области РФ возник крупный пожар на военном объекте.

Вадим Ребрина

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