В Санкт-Петербурге горел завод "Беларусь-МТЗ" – видео
05.01.2023, 15:13
Скриншот с видео
В Санкт-Петербурге горело производственное здание завода "Беларусь-МТЗ". Погибли как минимум два человека. Об этом сообщает российское пропагандистское издание Коммерсант со ссылкой на главное управление МЧС РФ по Санкт-Петербургу.
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По информации пресс-службы ведомства, в здании "загорелась обстановка" на площади 420 кв. м. К этому времени пожар уже ликвидирован.
- 3 января в Новом Осколе Белгородской области РФ возник крупный пожар на военном объекте.
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