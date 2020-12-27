В Сербии разобрались, откуда взялась подаренная Лаврову икона и как ее вывезли из Донбасса

Икона, которую подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову председатель президиума БиГ Милорад Додик, попала в страну через Россию и Сербию. А подарил ее Додику глава ассоциации сербских ветеранов Душко Вукотич – в 2018 году он якобы получил ее от главарей террористических организаций ЛНР/ДНР, сообщает Балканский обозреватель.

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"Вукотич привез икону из Донбасса через Россию и Белград", – заявил бывший глава ассоциации ветеранов Сербии Драган Савич, отметив, что не знает, были ли у того какие-то сопроводительные документы на этот объект культурного наследия.

Предполагается, что в 2018 году Вукотич посетил Донбасс для участия в заседании объединения "Наследники победы". Именно тогда руководители бандформирований ЛНР/ДНР якобы и вручили ему скандальную икону, которую он позже передал Додику.

Сам Вукотич заявления в свой адрес комментировать отказался, заявив, что расследование должен вести Интерпол. "У меня нет намерений защищаться и тем самым кормить разных сумасшедших! Всем известно, что Интерпол занимается этим делом. Пусть люди делают свою работу", – подчеркнул глава ассоциации.

14 декабря в Сараево глава президиума БиГ Милорад Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, возможно, незаконно вывезенную из Луганска.

Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла уголовное дело и начала проверки, а лидеры оппозиции призвали Додика к отставке.

23 декабря МИД РФ заявил, что икону передали в посольство БиГ в Москве.

26 декабря посол Украины в БиГ и Хорватии Василий Кирилич заявил, что Босния и Герцеговина должна вернуть Украине подаренную Лаврову икону.

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Дарья Мостовая

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