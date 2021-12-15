В Северной Корее умер брат Ким Ир Сена. Ранее его считали конкурентом Ким Чен Ира
Сегодня, 15 декабря, в Северной Корее в возрасте 101 года умер Ким Ен Чжу – родной брат основателя и первого лидера КНДР Ким Ир Сена. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.
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Как пишет агентство KCNA, в Пхеньяне сообщили, что действующий глава КНДР Ким Чен Ын "отправил венок" и выразил соболезнования в связи со смертью двоюродного дедушки.
Уточняется, что Ким Ен Чжу родился в 1920 году, закончил Московский государственный университет. Он участвовал в борьбе за власть до того, как брат стал лидером страны. После смерти Ким Ир Сена младшего брата считали его преемником и ближайшим конкурентом его сына Ким Чен Ира.
Ким Ен Чжу много лет занимал руководящие посты в правящей партии Северной Кореи.
С 1960 по 1973 год Ким Ен Чжу возглавлял организационный отдел Трудовой партии. Затем до 1975 года он был заместителем председателя правительства страны. Политик в последний раз появлялся в государственных СМИ КНДР в 2015 году.
Причина смерти брата бывшего лидера КНДР не называется.
Kim Il-sung's brother, Kim Yong-ju, has passed away at 101 years old.https://t.co/fvwm7h6UqE— NKR (@NK_Review) December 15, 2021
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