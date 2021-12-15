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В Северной Корее умер брат Ким Ир Сена. Ранее его считали конкурентом Ким Чен Ира

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 10:08
В Северной Корее умер брат Ким Ир Сена. Ранее его считали конкурентом Ким Чен Ира - Фото
Ким Ен Чжу (фото - ЦТАК)

Сегодня, 15 декабря, в Северной Корее в возрасте 101 года умер Ким Ен Чжу – родной брат основателя и первого лидера КНДР Ким Ир Сена. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

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Как пишет агентство KCNA, в Пхеньяне сообщили, что действующий глава КНДР Ким Чен Ын "отправил венок" и выразил соболезнования в связи со смертью двоюродного дедушки.

Уточняется, что Ким Ен Чжу родился в 1920 году, закончил Московский государственный университет. Он участвовал в борьбе за власть до того, как брат стал лидером страны. После смерти Ким Ир Сена младшего брата считали его преемником и ближайшим конкурентом его сына Ким Чен Ира.

Ким Ен Чжу много лет занимал руководящие посты в правящей партии Северной Кореи.

С 1960 по 1973 год Ким Ен Чжу возглавлял организационный отдел Трудовой партии. Затем до 1975 года он был заместителем председателя правительства страны. Политик в последний раз появлялся в государственных СМИ КНДР в 2015 году.

Причина смерти брата бывшего лидера КНДР не называется.

  • 10 октября 2021 года умер Колин Пауэлл, первый темнокожий госсекретарь США. Он ушел из жизни от осложнений коронавирусной инфекции.
  • 27 октября в Японии умер один из лидеров движения против ядерного оружия Сунао Цубои, который в 1945-ом выжил после взрыва атомной бомбы в Хиросиме.
  • 23 ноября в Южной Корее умер бывший президент Чун Ду Хван, который правил страной с 1979 года и пришел к власти после военного переворота. 

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Яна Катасонова
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