В Северной Корее умер брат Ким Ир Сена. Ранее его считали конкурентом Ким Чен Ира

Сегодня, 15 декабря, в Северной Корее в возрасте 101 года умер Ким Ен Чжу – родной брат основателя и первого лидера КНДР Ким Ир Сена. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

Как пишет агентство KCNA, в Пхеньяне сообщили, что действующий глава КНДР Ким Чен Ын "отправил венок" и выразил соболезнования в связи со смертью двоюродного дедушки.

Уточняется, что Ким Ен Чжу родился в 1920 году, закончил Московский государственный университет. Он участвовал в борьбе за власть до того, как брат стал лидером страны. После смерти Ким Ир Сена младшего брата считали его преемником и ближайшим конкурентом его сына Ким Чен Ира.

Ким Ен Чжу много лет занимал руководящие посты в правящей партии Северной Кореи.

С 1960 по 1973 год Ким Ен Чжу возглавлял организационный отдел Трудовой партии. Затем до 1975 года он был заместителем председателя правительства страны. Политик в последний раз появлялся в государственных СМИ КНДР в 2015 году.

Причина смерти брата бывшего лидера КНДР не называется.

