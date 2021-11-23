Умер экс-диктатор Южной Кореи. Чун Ду Хван захватил власть после переворота

Сегодня, 23 ноября, в Южной Корее умер бывший президент Чун Ду Хван, который правил страной с 1979 года и пришел к власти после военного переворота. О смерти лидера сообщил его пресс-секретарь, передает Reuters.

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Чун Ду Хван умер у себя дома в Сеуле после продолжительной болезни, он много лет боролся с раком крови.

Чун Ду Хван родился 6 марта 1931 года в маленьком фермерском городке в годы японской оккупации Кореи. Во время военной службы он быстро продвигался по карьерной лестнице и в 1979 году возглавил военный переворот. Бывший военный командир руководил массовым убийством демократических демонстрантов армией Кванджу в 1980 году.

Годы правления Чуна Ду Хвана известны не только как период экономического процветания Южной Кореи, но и жестоких политических репрессий. Он ушел в отставку на фоне подъема общенационального студенческого демократического движения в 1987 году, требующего введения избирательной системы.

В 1995 году ему предъявили обвинение в мятеже и государственной измене, он сбежал, но был арестован за отказ явиться в прокуратуру. Приговор: приход Чуна к власти "произошел незаконным путем, который причинил огромный ущерб людям".

Диктатора приговорили к смертной казни, но затем суд изменил решение на длительное тюремное заключение. Смягчающим обстоятельством посчитали вклад бывшего президента в стремительное экономическое развитие Южной Кореи, а также мирную передачу президентских полномочий в 1988 году. Впоследствии его досрочно освободили.

Затем Чун Ду Хван еще неоднократно попадал в фокус общественного внимания, в частности, за неуплату налогов. После смерти он оставил огромные долги.

Чун хотел, чтобы его кремировали и похоронили недалеко от границы с Северной Кореей. О месте погребения семья примет окончательное решение, когда прибудет его младший сын, живущий в США.

В сентябре 2021 года в США от осложнений, вызванных коронавирусом, умер бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил. Он считал себя "первым, кто назвал COVID-19 теорией заговора".

10 октября этого же года умер Колин Пауэлл, первый темнокожий госсекретарь США, умер от осложнений коронавирусной инфекции.

27 октября 2021 года в Японии умер один из лидеров движения против ядерного оружия Сунао Цубои, который в 1945-ом выжил после взрыва атомной бомбы в Хиросиме.

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Яна Катасонова

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